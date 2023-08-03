Иркутянин погиб в Анапе после катания на «банане»

Турист из Иркутска скончался на пляже Анапы – это произошло после катания по морю на «банане», пишет РИА Новости.

«Вечером 2 августа у мужчины диагностировали сердечный приступ. Ему стало плохо во время поездки, о чем сообщили пассажиры аттракциона», – сообщили агентству в прокуратуре Краснодарского края.

По информации ведомства, гибель человека случилась на пляже Высокий Берег. Туриста после аттракциона доставили на берег и вызвали скорую помощь. Несмотря на старания врачей реанимировать мужчину, он погиб.

Причина смерти выясняется.