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Иркутянин погиб в Анапе после катания на «банане»

Турист из Иркутска скончался на пляже Анапы – это произошло после катания по морю на «банане», пишет РИА Новости.

«Вечером 2 августа у мужчины диагностировали сердечный приступ. Ему стало плохо во время поездки, о чем сообщили пассажиры аттракциона», – сообщили агентству в прокуратуре Краснодарского края.

По информации ведомства, гибель человека случилась на пляже Высокий Берег. Туриста после аттракциона доставили на берег и вызвали скорую помощь. Несмотря на старания врачей реанимировать мужчину, он погиб.

Причина смерти выясняется.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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