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Мошенники обманули двоих жителей Приангарья на 9 млн рублей, пообещав крупные заработки

Аферисты обманули двоих жителей Иркутской области: людям были обещаны баснословные заработки на инвестициях и виртуальной валюте, рассказали в региональной полиции.

Одной из жертв стал житель Бохана. Звонивший ему преступник представился сотрудником крупной компании и предложил пассивный доход. Мечтающий разбогатеть мужчина взял кредиты более чем на 6,5 млн рублей в разных банках, после чего все отправил аферистам.

Жертвой обмана стала и жительница Усолья-Сибирского. Накануне ей позвонил «менеджер инвестиционной компании» и тоже предложил заработать, вложив средства в криптовалюту. Женщина набрала кредиты примерно на 2,5 млн рублей, после чего все перечислила мошенникам.

Возбуждены уголовные дела, преступников ищут.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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