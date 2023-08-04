Две центральные улицы частично затопило в Иркутске: решено делать ливневку

Улицы Ядринцева и Трилиссера в Иркутске затопило после обильных дождей. Как проблему собираются решить, рассказали в пресс-службе мэрии.

«По результатам совместного утреннего выезда и рабочего совещания принято решение, что на пересечении Ядринцева и Трилиссера необходимо устройство ливневой канализации», – говорится в сообщении.

На углу улиц будет установлен водоприемный колодец, от которого проложат трубу длиной 50 метров и диаметром 600 миллиметров до ближайшей точки водоприема существующей ливневой канализации. Таким образом, обеспечат водоотвод с проезжей части.

Работы выполнит муниципальное предприятие «Иркутскавтодор».