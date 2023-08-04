Кладбище в Ангарске размыло второй раз за неделю: пострадали захоронения

Река Китой поднялась в районе Ангарского городского округа Иркутской области, в результате чего подмыло местное кладбище в заимке Якимовка, рассказал мэр Сергей Петров.

«Из-за повышения на 51 сантиметр уровня воды в Китое на гидропосту в Раздолье снова подмыло берег в районе исторического захоронения», – пояснил градоначальник.

Из-за инцидента на территории с 08:00 сегодня и до особого распоряжения введем режим «Повышенная готовность».

В воскресенье, 30 июля, на кладбище «Березовая роща» перенесли останки 10 человек. В настоящее время необходимо провести эксгумацию и перезахоронить еще 11 тел.

По данным мэра, погост в Якимовке не имеет официального статуса – он располагается на федеральных землях.