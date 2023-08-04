Стали известны имена богатейших кандидатов, претендующих на места в ЗС Приангарья

Представители различных партий подали документы для участия в региональных выборах депутатов законодательного собрания Иркутской области, в том числе представлены декларации о доходах, опубликованные региональным избиркомом.

В числе претендентов, представляющих одномандатные округа, есть люди с высокими уровнями заработка. Богатейшим из них является депутат Думы Иркутского района Антон Малышев, чьи годовые заработки оцениваются почти в 61 млн рублей. Он владеет пятнадцатью землями, двумя домами, тремя квартирами, а также различными легковыми автомобилями и грузовым транспортом. Он баллотируется от партии «Справедливая Россия – За правду» и выдвинут в округе №6.

Также в лидерах с наивысшим доходом инженер по флоту ООО «Компания Попофф», член комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве заксобрания Иркутской области предыдущего созыва Олег Попов. Его заработок оценивается почти в 57 млн рублей, в числе имущества – земля, два нежилых помещения, автомобиль, два водных судна и прицеп. На выборы, которые намечены на сентябрь, он идет от ЛДПР по округу №10.