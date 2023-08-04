Рыночный диапазон зарплат в Иркутской области вырос до 45 – 114 тыс. рублей

Служба исследований hh.ru проанализировала 49 тысяч вакансий, открытых в Иркутской области автономном округе с начала лета, и выяснила, какие зарплаты чаще всего предлагают работодатели.

По данным аналитического сервиса hh.ru «Люди в цифрах», рыночный диапазон предлагаемых зарплат в Иркутской области в июне-июле 2023 года составил 45 000 – 114 943 рубля. Это больше, чем год назад – летом 2022 года работодатели предлагали жителям региона зарплату в диапазоне 40 000 – 103 448 рублей.

В топ-10 компаний, которые наиболее активно публиковали вакансии в Иркутской области в июне-июле 2023 года, вошли «Слата», «Иркутская нефтяная компания», «Тинькофф», «Российские железные дороги», «Пятёрочка», «Эн+», «АК Алроса», «Стройтранснефтегаз», «Ростелеком», «Яндекс».

«Бизнес растёт и развивается, переориентируется на новые рынки, занимает доступные ниши, а значит – компаниям нужны люди. Однако «свободных рук» на рынке труда нет. Выход – «перекупать» специалистов: 59% работодателей, по данным опроса Службы исследований hh.ru, в качестве решения проблемы дефицита кадров видят рост фонда оплаты труда», – комментирует Наталья Данина, главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности.