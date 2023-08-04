Чиновники должны ездить на отечественных авто

Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече в Кремле 3 августа, передают «Известия».

«Все это чиновничество наше замечательное» должно понимать, что нужно стремиться к развитию отечественных брендов, подчеркнул глава государства.

Отдельно Владимир Путин остановился на замещении импорта. Он отметил, что от поставок в целом отказываться не следует, но базовые вещи должны быть ориентированы на отечественного производителя. В пример президент привел автопром.

«Министерства, ведомства, управление делами обратились с просьбой продолжить [закупки], сделать упор, по сути, на автомобили иностранного производства, продолжить такую практику. Я сказал, что это должно быть абсолютно исключено и все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях», – заявил президент.