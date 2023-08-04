УК ПСБ вошла в тройку лучших по версии Frank Invest & Insurance Award 2023

Управляющая компания ПСБ вошла в ТОП-3 национальной премии Frank Invest & Insurance Award 2023 в номинации «Лучшая УК для розничного инвестора». Frank RG впервые назвала лучших игроков в розничном инвестиционном секторе. Участники оценивались с использованием анкетирования клиентов, тестирования различных сервисов и метода «тайный покупатель».

В период серьезной экономической трансформации и высокой турбулентности рынка УК ПСБ не только сохранила, но и укрепила свои позиции. Более 70 тысяч клиентов эффективно реализуют свои инвестиционные стратегии с УК ПСБ и получают современный подход в качестве обслуживания.

"Клиентоориентированность – один из главных приоритетов нашей компании. Мы формируем актуальные продуктовые предложения, а также обеспечиваем комплексную аналитическую поддержку, которая раскрывает для клиента принципы стратегии инвестирования. Эта номинация не только признание результатов работы всей нашей команды, а самое главное – знак доверия наших клиентов", - сказал генеральный директор УК ПСБ Владимир Сердюков.