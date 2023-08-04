Горизонта падения рубля все еще не видно

Курсы доллара и евро на торгах Мосбиржи перевалили за 94 и 103 рубля. О перспективах национальной валюты экспертов опросили «Известия».

Признаков завершения цикла ослабления национальной валюты пока нет, полагает начальник отдела исследования инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев.

– Рынок удерживает растущий тренд доллара, евро, юаня по направлению к уровням 95, 105 и 13,3 рубля соответственно. Там возможна пауза и стабилизация котировок с отклонением 1–3 рубля.

По оценкам эксперта, до сентябрьского заседания Банка России рубль продолжит падать.