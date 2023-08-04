Новости

Горизонта падения рубля все еще не видно

Читайте также:

Аксаков дал прогноз курса рубля на ближайшие месяцы
25 июля 2023
Укрепление доллара усилило дисбалансы в торговой и финансовой сфере
20 июля 2023

Курсы доллара и евро на торгах Мосбиржи перевалили за 94 и 103 рубля. О перспективах национальной валюты экспертов опросили «Известия».

Признаков завершения цикла ослабления национальной валюты пока нет, полагает начальник отдела исследования инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев.

– Рынок удерживает растущий тренд доллара, евро, юаня по направлению к уровням 95, 105 и 13,3 рубля соответственно. Там возможна пауза и стабилизация котировок с отклонением 1–3 рубля.

По оценкам эксперта, до сентябрьского заседания Банка России рубль продолжит падать.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Прогноз на 2023: что будет с рублем, долларом и нефтью":
Все материалы сюжета (172)


Реклама на сайте

Как стать любимой компанией? HR-день в Сбере
«Мы конкурируем уже не зарплатами». 5 способов привлечь и удержать сотрудников
«Рынок труда сегодня – это рынок соискателя»
Как правильно составить вакансию для вахтовиков
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес