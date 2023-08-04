Ритейлеров обяжут указывать цену за килограмм и литр

Как выяснили «Известия», такой законопроект получил поддержку правового управления Госдумы и может быть принят уже в октябре.

Госдума в октябре рассмотрит в первом чтении законопроект «О внесении изменения в статью 10 закона РФ «О защите прав потребителей». Им предлагается обязать торговые сети и магазины указывать цену за единицу измерения товара – за 1 кг или 1 л. Законопроект получил положительный отзыв правового управления ГД и рекомендован к рассмотрению, следует из документа, с которым ознакомились «Известия».

В профильном комитете по промышленности и торговле подтвердили, что законопроект будет рассмотрен в осеннюю сессию и может быть принят в первом чтении в октябре.

– Россияне привыкли по традиции покупать эталон объема или веса товара, например, литр кефира или определенное количество яиц в упаковке. Однако сегодня можно увидеть, что цена за товар не меняется или становится немного дешевле, а вот количество продукции сокращается. Например, вместо десяти яиц в упаковке продается девять, вместо 1 л – 900 или 800 мл, – пояснил необходимость принятия законопроекта его автор вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

По его словам, такая ситуация вызывает раздражение и недоверие потребителей.