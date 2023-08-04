Россияне вернулись к оплате покупок смартфонами

Только за прошлый месяц 2023-го Tinkoff Pay подключили более 1 млн человек к своему сервису – Tinkoff Pay, рассказали «Известиям» в банке.

Популярность такого способа проведения платежей связана с его удобством – клиент может совершить операцию в магазине без «пластика», просто поднеся смартфон к терминалу, пояснили в «Тинькофф». Там добавили: привязать можно любую карту «Мир», даже кредитную. Сумма самой дорогой покупки по Tinkoff Pay составила 1,4 млн рублей.

Наиболее активно телефоном платят жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара, Казани и Новосибирска, отметил вице-президент «Тинькофф», руководитель управления платежей и переводов Сергей Хромов.

При этом владельцы iPhone могут использовать Tinkoff Pay при покупках в интернете и также на кассе с помощью стикера.

Сейчас отдельные Pay-сервисы для бесконтактной офлайн-оплаты работают также у Сбера и Альфа-банка. SberPay, который был запущен летом 2020 года, действует для телефонов Android – его подключили более 5 млн человек, сообщали в банке в июне 2023-го. Число операций по этой технологии в день превышает 2,5 млн.