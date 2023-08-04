Новости

Китай сменил командование ракетных войск

О планах Китая по модернизации НОАК к 2027 году Си Цзиньпин заявлял еще в октябре прошлого года, сообщают «Известия».

«[Председатель КНР] Си Цзиньпин потребовал ускорить внедрение новой техники и сил для формирования боевых формирований», – сообщило на своей странице в соцсети Х агентство «Синьхуа».

Глава государства сделал такое распоряжение во время инспекции командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в связи с 96-й годовщиной ее создания. Помимо этого, он призвал армию КНР к боеготовности.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Как стать любимой компанией? HR-день в Сбере
«Мы конкурируем уже не зарплатами». 5 способов привлечь и удержать сотрудников
«Рынок труда сегодня – это рынок соискателя»
Как правильно составить вакансию для вахтовиков
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес