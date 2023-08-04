Китай сменил командование ракетных войск

О планах Китая по модернизации НОАК к 2027 году Си Цзиньпин заявлял еще в октябре прошлого года, сообщают «Известия».

«[Председатель КНР] Си Цзиньпин потребовал ускорить внедрение новой техники и сил для формирования боевых формирований», – сообщило на своей странице в соцсети Х агентство «Синьхуа».

Глава государства сделал такое распоряжение во время инспекции командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в связи с 96-й годовщиной ее создания. Помимо этого, он призвал армию КНР к боеготовности.