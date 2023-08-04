Опубликован логотип цифрового рубля

Классические формы и стиль знака российской валюты не претерпели больших изменений.

Совет директоров Банка России одобрил логотип национальной цифровой валюты. Он состоит из двух связанных между собой элементов: знака рубля и обрамляющей его окружности, которая, с одной стороны, повторяет форму традиционной монеты, а с другой – перекликается с логотипом Банка России.

Логотип будет интегрирован в банковские мобильные приложения, через которые пользователи смогут открывать цифровые кошельки и проводить операции с цифровыми рублями.

Основные цвета логотипа – кораллово-алый (оттенок красного) и белый: белое изображение на красном фоне и наоборот.

Напомним, что цифровой рубль – это третья форма национальной валюты, которая будет выпускаться в дополнение к уже существующим наличным и безналичным средствам. Он станет еще одним средством платежей и переводов. Граждане и компании будут выбирать по своему усмотрению, какой формой рубля пользоваться в том или ином случае.