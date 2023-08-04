Призер Олимпийских игр прокомментировал иск Эн+ к Федерации хоккея с мячом Иркутской области

Эн+ подала иск к Федерации хоккея с мячом Иркутской области. Александр Зубков, известный спортсмен, бобслеист, серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр прокомментировал ситуацию.

— Сейчас интернет пестрит новостями о том, что якобы компания Эн+ ставит крест на развитии хоккея с мячом в Иркутской области, законно подав иск на федерацию хоккея с мячом Иркутской области с требованием взыскать с нее 15 миллионов рублей, которые федерация потратила на иные нужды, – передаёт слова Александра Зубкова IRK.RU.

Спортсмен напомнил, что компания тратит «большие деньги, как на детский спорт, так и на спорт высших достижений»: уже 19 лет иркутский хоккейный клуб «Байкал-Энергия» на 100% финансируется бизнесом.

Вот цифры и комментарии, которые предоставил хоккейный клуб «Байкал-Энергия»:

300 млн рублей было направлено Эн+ на поддержку клуба за прошедший сезон.

17 млн рублей составляет для клуба аренда льда в ледовом дворце «Байкал», в том числе – 5,1 млн. рублей за проведение домашних матчей.

На 9,1 млн рублей было продано билетов за прошедший сезон, вся сумма полностью остается в распоряжении ледового дворца «Байкал»

Соглашение с региональным правительством о предоставлении хоккейному клубу в безвозмездное пользование инфраструктуры ледового дворца «Байкал» подразумевает «полную компенсацию затрат ледового дворца», – подчеркивают в хоккейном клубе. – Инфраструктура для тренировочного процесса предоставлена в лимитированном объеме, сверх всех этих нужд аренда начисляется по полному тарифу.

В ледовом дворце «Байкал» хоккейный клуб фактически находится в гостях у Областного государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа олимпийского резерва «Сибскана».

Доходная часть клуба в дни домашних матчей состоит только из выручки от продажи атрибутики.

Напомним, компания «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» (входит в Группу Эн+) потребовала от Федерации возврата 15 млн рублей, которые были перечислены в 2019 году на оказание рекламных услуг во время Чемпионата мира по хоккею с мячом. Средства не являлись спонсорским взносом, а были направлены для оплаты определенных услуг, зафиксированных в договоре. Однако из-за пандемии чемпионат мира не состоялся. По причине неисполнения условий договора Эн+ еще в октябре 2020 года официально потребовала вернуть выплаченные средства, но ни средств, ни документов не получила.