Криптодобытчик из Иркутской области потреблял объем энергии, сравнимый с сотней домов

450 тысяч киловатт-часов в месяц шли в нагретую до 40°С будку на Байкальском тракте.

Криптоферму во время рейды обнаружили сотрудники Иркутской электросетевой компании в одном из коттеджных поселков на Байкальском тракте. По документам к сетям там должны были быть подключены частные жилые дома. По факту на одном из участков было расположено нежилое строение. Внимание энергетиков привлек шум, похожий на майнинговое оборудование, на месте они провели съемку с использованием тепловизора.

Снимки подтвердили предположения и показали выход тепла из здания через технологические отверстия температурой в 44°С. А потребление электроэнрегии майнинг-фермой составляло около 450 тысяч киловатт-часов в месяц. Такого объема достаточно, чтобы даже в зимнее время обеспечивать электроэнергией 100 частных домов.

Подобный режим работы в бытовых сетях грозит аварией на линии электропередачи, что может привести к длительным отключениям у других жителей, а также проблемам с напряжением. Этих оснований энергетикам было достаточно, чтобы провести отключение криптофермы за нарушение характеристик технологического присоединения. Подачу электроэнергии возобновят только после устранения всех нарушений, а документы передадут в Иркутскэнергосбыт для перерасчета по коммерческому тарифу.

С начала этого года на карте «серого» майнинга Иркутской области появилась дополнительная тысяча адресов. Всего в регионе энергетики обнаружили более 5100 нелегальных криптоферм. Среди лидеров Иркутск, Ангарский городской округ, Иркутский и Шелеховский районы.