Коммерческую ипотеку Сбера теперь можно оформить почти по всей стране

Сбер расширил количество регионов , где можно оформить «Коммерческую ипотеку» на новостройки. Теперь сделать это можно практически по всей России: программа покрывает 86% территории страны. Раньше предложение действовало только в 200 городах.

Программа кредитования доступна физическим лицам, которые могут подтвердить доход и занятость, а также самозанятым.

Рассчитать условия ипотеки и оставить заявку можно онлайн на сайте Домклик . В калькуляторе нужно выбрать город, где находится объект, и вид недвижимости — новостройка по ставке от 12,1% или готовое жильё от 12,7%. Затем нужно указать стоимость объекта, сумму первоначального взноса и срок кредитования.