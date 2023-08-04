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Коммерческую ипотеку Сбера теперь можно оформить почти по всей стране

Сбер расширил количество регионов, где можно оформить «Коммерческую ипотеку» на новостройки. Теперь сделать это можно практически по всей России: программа покрывает 86% территории страны. Раньше предложение действовало только в 200 городах.

Программа кредитования доступна физическим лицам, которые могут подтвердить доход и занятость, а также самозанятым.

Рассчитать условия ипотеки и оставить заявку можно онлайн на сайте Домклик. В калькуляторе нужно выбрать город, где находится объект, и вид недвижимости — новостройка по ставке от 12,1% или готовое жильё от 12,7%. Затем нужно указать стоимость объекта, сумму первоначального взноса и срок кредитования.

Подробнее о программе.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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