Нейросеть ChatGPT смогла проверить ЕГЭ

Чат-бота «Skysmart AI ЕГЭ Эксперт» на базе ChatGPT для подготовки учеников к ЕГЭ по английскому языку запустили в онлайн-школе английского языка Skyeng, сообщают «Известия».

Дело в том, говорят в компании, что итоговая оценка нередко зависит от человеческого фактора: спецификатор ЕГЭ по английскому языку, составленный Федеральным институтом педагогических измерений (ФИПИ), признает погрешность от 2-4 и более баллов в зависимости от оценки разными экспертами.

Одинаковые ответы могут принести разное количество баллов, что может быть критичным при зачислении в вуз. Основатель онлайн-школы Skyeng Георгий Соловьев считает, что в перспективе чат-бот может решить эту проблему. Теперь компания намерена выйти с этим предложением к руководству Минпросвещения.

– Это первый тренажер, созданный с помощью искусственного интеллекта, который может полностью заменить проверку экспертом, – сказал Соловьев «Известиям». – На данный момент мы добились точности, сопоставимой с работой профессиональных методистов: чат-бот запущен в бета-версии, но уже прогнозирует баллы по устной и письменной частям с вероятностью 80%.