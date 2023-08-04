Доля параллельного импорта автомобилей достигла 14% в первом полугодии

Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») и компании «Автомаркетолог» проанализировали объемы регистраций автомобилей, ввезенных РФ по каналам параллельного импорта. В июне было зарегистрировано 13 237* таких машин, что на 17% превысило майский показатель. Всего за первое полугодие 2023 года в стране было зарегистрировано 60379 машин, импортированных по схеме параллельного импорта, что составило 13,7% от общего объема автомобилей, зарегистрированных в этот период.

В марочной структуре такого импорта по итогам первого полугодия лидирует Hyundai (10 031 а/м), второе и третье места заняли Toyota (9889 а/м) и Kia (9005 а/м). В топ-5 марок вошли также BMW и Mercedes, которые сильно отстают от первой «тройки», демонстрируя результаты регистраций в размере 3829 и 3517 а/м. В июне рейтинг популярных оказался несколько иным: Toyota (2205 а/м; +18% по сравнению с маем), Kia (2088 а/м; +25%), Hyundai (2008 а/м; +8%), BMW (822; +13%) и Mitsubishi (728 а/м; +29%).

В модельном рейтинге за первые шесть месяцев в тройку призеров вошли кроссоверы Hyundai Tucson (4065 а/м), Kia Sportage (2817 а/м) и внедорожник Hyundai Santa Fe (2297 а/м). Топ-5 моделей дополняют внедорожник Toyota Land Cruiser (1771 а/м) и седан Toyota Camry (1703 а/м). Июньский рейтинг моделей в целом подтвердил предпочтения россиян. В лидерах рейтинга оказались Kia Sportage, Hyundai Tucson, Toyota Camry, Hyundai Santa Fe и Toyota RAV4.

В июне в Россию импортировали 8895 автомобилей SUV-сегмента, что составляет 67% от объема всех ввезенных машин. Автомобили D- и C-классов были ввезены в количестве 1159 и 868 ед., что соответствует доле в 8,8% и 6,6% соответственно.

Большая часть параллельного импорта пришлась на машины с бензиновыми и дизельными моторами: количество таких автомобилей, по данным за июнь, составило 8907 (67%) и 2495 (19%) единиц соответственно. Электромобили в структуре регистраций ТС, ввезенных по параллельному импорту, заняли в июньской статистике третье место – 664 а/м или 5%.

«Для физических лиц в настоящее время существует льгота при уплате утилизационного сбора. Так сегодня проходят таможню более 80% автомобилей, ввозимых по параллельному импорту – эти машины завозятся как раз на физических лиц. С 1 августа для частных лиц льготный утильсбор сохраняется только при трех условиях: машина остается в собственности в течение года, частное лицо ввозит не более одной машины в год и объем двигателя автомобиля не превышает 3 л. Во всех остальных случаях граждан обяжут платить по тем же тарифам, что и юрлиц. При этом объемы «серых» продаж в конце лета – начале осени на этом фоне, очевидно, будут снижаться», - отметила руководитель «Открытие Авто» Марина Дембицкая.

«Показатели регистрации автомобилей, ввезенных по параллельному импорту, в июне выросли к маю на 17% до 13 237 ед., что составило 15% от объема всего авторынка в отчетный месяц — прокомментировал Олег Мосеев, генеральный директор ООО «Автомаркетолог». — Увеличение объемов ввоза вызвано кроме прочего ослаблением курса национальной валюты – покупатели, ожидая роста цен на авторынке, стремятся побыстрее купить машину. Стоит ожидать того, что уже с августа объемы регистраций автомобилей, ввезенных по параллельному импорту, покажут заметное снижение. Пока ранее сделанный прогноз на год, который гласит, что в 2023 году в стране будет продано 110-120 тыс. авто, ввезенных по параллельному каналу, мы оставляем без изменения».

Текущие объемы параллельного импорта заставляют прочих игроков рынка принимать во внимание данный сегмент. Так, страховые компании сегодня уже предлагают владельцам автомобилей, завозимых по параллельному импорту и не имеющих гарантии от производителя, особые программы защиты, призванные компенсировать собственникам ущерб от поломок.

«В страховании сегодня мы видим большую актуальность продукта так называемой «продленной гарантии» или «каско на поломки», так как, привезя даже новый автомобиль, собственник не может рассчитывать на его ремонт за счет автопроизводителя в случае неполадок. В «Росгосстрахе» мы планируем запустить обновленную программу «продленной гарантии» в ближайшее время. Тем не менее, важно учитывать, что покрытие по таким полисам распространяется на заводской брак и, скажем, заехать в глубокую лужу и починить последствия гидроудара за счет страховой компании не получится. Также такая страховка не поможет с расходными материалами – к примеру, тормозными колодками или деталями подвески. В остальном продукты этого сегмента моторного страхования с учетом даже текущих масштабов параллельного импорта автомобилей будут востребованы», — поделился Дмитрий Усанов, директор департамента андеррайтинга моторного страхования «Росгосстраха».

* В регистрациях учтены автомобили с казахскими vin.