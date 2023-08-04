Алюминий ALLOW INERTA от РУСАЛа бьет рекорды экологичности

Удельные выбросы составляют 0,01 т эквивалента CO2 на тонну металла. Это в десятки раз меньше, чем среднемировые показатели углеродного следа в алюминиевой отрасли. Об этом пишет «Братская студия телевидения».

Алюминий под брендом ALLOW INERTA, выпускаемый РУСАЛом на Красноярском алюминиевом заводе (КрАЗ), прошел независимую верификацию показателей выбросов парниковых газов компании TÜV AUSTRIA Standards & Compliance. Согласно подсчетам, удельные выбросы составляют 0,01 т эквивалента CO2 на тонну металла с учетом прямых и косвенных энергетических выбросов (области охвата 1 и 2).

Это в десятки раз меньше, чем среднемировые показатели углеродного следа в алюминиевой отрасли.

Таких результатов удалось достичь благодаря сочетанию двух факторов. РУСАЛ использует в производстве алюминия чистую электроэнергию, выработанную на гидроэлектростанциях – это уже позволяет значительно сократить углеродный след: так, для бренда ALLOW он составляет 2,4 т СО2-эквивалента на тонну металла при среднемировых показателях по отрасли 12,3 т.

Еще один удар по углеродному следу нанесла революционная технология – использование электролизеров с инертными анодами вместо классических карбоновых.

Благодаря этому в процессе производства выделяется не диоксид углерода, а кислород – один электролизер с этой технологией производит столько же кислорода, как 70 га леса. Таким способом можно получить чистейший алюминий. РУСАЛ выпустил опытную партию такого металла в 2021 году.

РУСАЛ стал первой компанией в мире, применившей инертный анод. Технология является ключевой в стратегии углеродной нейтральности компании. Сейчас РУСАЛ лидирует в развитии производства зеленого алюминия и работает над дальнейшим внедрением технологии. КрАЗ уже выпустил на опытно-промышленном участке несколько тысяч тонн алюминия под маркой ALLOW INERTA, который был поставлен потребителям.