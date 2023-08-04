«Однушка» из Иркутска попала в число самых дорогих в Сибири

Эксперты Циан составили перечень из десяти городов, которые лидируют в Сибирском федеральном округе по стоимости однокомнатных квартир в первичной продаже. Из этого пула только рынок Братска недотянул до отметки в 5 млн рублей. «Однушки» и студии по-прежнему остаются ликвидным товаром, который продолжает расти в цене. Так, в Омске максимальный прайс вплотную приблизился к 9 млн рублей, в Иркутске эта планка уже взята. Но им обоим далеко до новосибирского показателя – 12,94 млн рублей.

1 место. Новосибирск

12,94 млн рублей / 67,30 кв. м

ЖК «Тайм Сквер» / ввод в эксплуатацию: третий квартал 2025 г.

Главный претендент на звание самой дорогой однокомнатной квартиры в границах Сибирского федерального округа – это крупногабаритный юнит на 20-м этаже ЖК «Тайм Сквер» (Заельцовский район Новосибирска). Из общей площади в 67,3 кв. м примерно четверть выделена под спальню. Еще 24,3 кв. м приходится на кухню, объединенную со столовой. Остальное пространство занимают прихожая, два санузла и лоджия. Покупка этой недвижимости обойдется в 12,94 млн рублей. Ликвидность объекта поддерживается развитой инфраструктурой. В шаговой доступности от дома находятся две станции метро («Заельцовская» и «Гагаринская»), несколько школ, детских садов и медцентров, ТРК «Ройял Парк».

2 место. Иркутск

9,12 млн рублей / 50,45 кв. м

ЖК «Сибиряков» / ввод в эксплуатацию: второй квартал 2025 г.

По стоимости однокомнатных квартир Новосибирск заметно опережает все прочие города Сибири. В Иркутске, который идет в рейтинге вторым, ценовой потолок едва превышает отметку в 9 млн рублей. Указанный бюджет связан с ЖК «Сибиряков» (объект свободной планировки с балконом), который строится на южной окраине города у плотины местной ГЭС.

3 место. Омск

8,90 млн рублей / 59,30 кв. м

ЖК «Экопарк» / ввод в эксплуатацию: четвертый квартал 2023 г.

До конца текущего года должен быть сдан в эксплуатацию жилой комплекс «Экопарк», который возводится на второй линии от Иртыша, прямо напротив парка культуры и отдыха «Зеленый остров». По этому адресу сейчас экспонируется самая дорогая однушка Омска – довольно крупный юнит (59,3 кв. м) с ценником 8,90 млн рублей. При этом жильцам придется дополнительно заплатить за отделку.

4 место. Томск

8,34 млн рублей / 55,20 кв. м

ЖК «Белозерский» / ввод в эксплуатацию: третий квартал 2025 г.

В соседнем Томске (ЖК «Белозерский») за 8,34 млн рублей можно взять студию с балконом, антресолью и вторым светом. Общая площадь этого жилья составляет 55,2 кв. м. Заселиться в него можно будет не раньше, чем осенью 2025 г.

5 место. Красноярск

8,20 млн рублей / 51,25 кв. м

ЖК «Бизнес-Квартал» / ввод в эксплуатацию: второй квартал 2024 г.

Всего в нескольких кварталах от офиса Красноярского краевого правительства базируется комплекс «Бизнес-Квартал». Он примечателен наличием собственной трехкилометровой набережной, сети пешеходных бульваров и кирпичными стенами. Прайс однокомнатных лотов по этому адресу доходит до 8,20 млн рублей (квартиры с габаритами 51,25 кв. м в корпусах третьей очереди). Заявленная цена слишком высока для региональной аудитории. Поэтому такие лоты могут задерживаться на витрине на протяжении года.

6 место. Барнаул

7,08 млн рублей / 49,65 кв. м

ЖК Opera Residence / ввод в эксплуатацию: третий квартал 2026 г.

Даже в условиях непростых экономических условий однокомнатные квартиры способны быстро прибавлять в цене. Например, объект площадью 49,65 кв. м из фонда барнаульского ЖК Opera Residence в начале марта 2023 г. стоил 6,40 млн рублей. За четыре с половиной месяца его чек вырос на 10,5% – до 7,08 млн рублей.

7 место. Кемерово

6,36 млн рублей / 49,70 кв. м

ЖК «Панорама» / ввод в эксплуатацию: третий квартал 2025 г.

Строчкой ниже в рейтинге топ-10 разместилась однокомнатная квартира площадью 49,7 кв. м. Она запроектирована на 15-м этаже ЖК «Панорама», который соседствует с Кемеровской областной клинической больницей и ТРЦ «Лапландия». Отсюда примерно 10-15 минут ходьбы до многофункционального спорткомплекса «Кузбасс-Арена» и городского пляжа «Чайка». Бюджет лота определен застройщиком в 6,36 млн рублей.

8 место. Шелехов (Иркутская область)

5,89 млн рублей / 48,99 кв. м

ЖК «V квартал» / ввод в эксплуатацию: первый квартал 2021 г.

Самым длительным периодом экспозиции среди всех участников исследования отличается представитель города Шелехов (спутник Иркутска) – объект свободной планировки с габаритами 48,99 кв. м. Жилой комплекс «V квартал», к которому он относится, уже два года как введен в эксплуатацию. За это время квартира подорожала с 4,26 до 5,89 млн рублей.

9 место. Абакан

5,48 млн рублей / 51,34 кв. м

ЖК «Комарово» / ввод в эксплуатацию: первый квартал 2023 г.

На девятой позиции закрепилась столица Хакасии. Совсем рядом с деловым центром Абакана, в жилом массиве «Комарово» продается однушка площадью 51,34 кв. м. Как и предыдущий лот, она поступила на рынок в 2021 г. Ее ценник трижды поднимался, пока не вышел на сегодняшнее значение в 5,48 млн рублей.

10 место. Братск (Иркутская область)

4,92 млн рублей / 41,36 кв. м

ЖК «Первый» / ввод в эксплуатацию: четвертый квартал 2023 г.

В Братске постепенно продвигаются работы на площадке пилотной очереди ЖК «Первый» (16 км к югу от знаменитой ГЭС). На третьем этаже блок-секции №3 уже готова однокомнатная квартира площадью 41,36 кв. м. В ее чеке фигурирует сумма 4,92 млн рублей.