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Объём отгрузки лесоматериалов из Иркутской области сохранился на уровне прошлого года

В связи с действиями недружественных стран логистика и карта маршрутов серьезно изменились. Об этом на заседании штаба по транспортно-логистическим коридорам рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

<p><em>Фото с сайта правительства Иркутской области</em></p>

Фото с сайта правительства Иркутской области

– Наша задача – сохранить рабочие места в лесопромышленном комплексе, не допустить срывов в работе. Мы постоянно находимся в тесном контакте с руководством ОАО «РЖД», Минпромторгом России, что позволяет оперативно реагировать на ситуацию и принимать своевременные решения. Поручения Президента России по поддержке лесной отрасли дают ощутимые практические результаты. Внесение корректировок в порядок очередности перевозок грузов железнодорожным транспортом – это важный шаг в поддержку отрасли, – сказал Игорь Кобзев.

Губернатор также отметил, что сегодня наблюдается положительная динамика увеличения согласованных ОАО «РЖД» заявок.

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– Вчера провели очередной штаб с коллегами из РЖД и представителями лесных предприятий региона. Достигнуто полное взаимопонимание. Это особенно важно для малых и средних предприятий, которых у нас в этой сфере более 85 %, – подчеркнул глава региона.

На заседании губернатор сообщил о данном правительству Иркутской области поручении проводить еженедельный мониторинг ситуации по выполнению планов по отгрузке лесоматериалов. Кроме того, правительству региона поручено проработать с предприятиями лесопромышленного комплекса вопросы транспортировки продукции, в том числе в западном направлении в целях разгрузки восточного полигона.

– С учетом сложной геополитической обстановки совместными действиями нам всё же удалось сохранить объём отгрузки лесоматериалов практически на уровне прошлого года. Это значит, что мы сохранили экономическую стабильность предприятий и области в целом. Работу в штабном режиме будем продолжать, – заявил в завершение доклада Игорь Кобзев.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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