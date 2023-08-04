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Банк "Приморье" продолжает осуществлять swift-переводы на материковую часть Китая по следующим тарифам:
При сумме перевода:
- до 5 000 CNY - комиссия 60 СNY
- от 5 001 до 50 000 CNY - комиссия 75 CNY
- от 50 001 до 100 000 CNY - комиссия 100 CNY
- от 100 001 CNY - комиссия 150 CNY
Конвертация юаней проходит в течение всего операционного дня.
Банк имеет прямые корреспондентские. счета в крупнейших банках Китая:
•АКБ «Бэнк оф Чайна»
•Bank of China Shanghai RMB Trading Uni
•АЙСИБИСИ БАНК
•The Agricultural Bank Of China (Shanghai Branch)
Переводы можно осуществить в офисах банка и в мобильном приложении.