Банк "Приморье" продолжает осуществлять swift-переводы на материковую часть Китая по следующим тарифам:

При сумме перевода:

до 5 000 CNY - комиссия 60 СNY

от 5 001 до 50 000 CNY - комиссия 75 CNY

от 50 001 до 100 000 CNY - комиссия 100 CNY

от 100 001 CNY - комиссия 150 CNY

Конвертация юаней проходит в течение всего операционного дня.

Банк имеет прямые корреспондентские. счета в крупнейших банках Китая:

•АКБ «Бэнк оф Чайна»

•Bank of China Shanghai RMB Trading Uni

•АЙСИБИСИ БАНК

•The Agricultural Bank Of China (Shanghai Branch)

Переводы можно осуществить в офисах банка и в мобильном приложении.