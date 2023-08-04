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Банк "Приморье" продолжает осуществлять swift-переводы на материковую часть Китая

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Банк "Приморье" продолжает осуществлять swift-переводы на материковую часть Китая по следующим тарифам:

При сумме перевода:

  • до 5 000 CNY - комиссия 60 СNY
  • от 5 001 до 50 000 CNY - комиссия 75 CNY
  • от 50 001 до 100 000 CNY - комиссия 100 CNY
  • от 100 001 CNY - комиссия 150 CNY

Конвертация юаней проходит в течение всего операционного дня.

Банк имеет прямые корреспондентские. счета в крупнейших банках Китая:

•АКБ «Бэнк оф Чайна»

•Bank of China Shanghai RMB Trading Uni

•АЙСИБИСИ БАНК

•The Agricultural Bank Of China (Shanghai Branch)

Переводы можно осуществить в офисах банка и в мобильном приложении.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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