Альфа-Банк провел первый масштабный форум для участников авторынка

Альфа-Банк провел Alfa Auto Forum — первое собственное мероприятие для автомобильной отрасли. Фокусом события стало бизнес-взаимодействие с Китаем.

Участники обсудили тренды развития рынка и экономики, затронули актуальные вопросы для рынка автопрома — логистические и финансовые решения для автодилеров, особенности экспортно-кредитного страхования, практику ввоза автомобилей в Россию, дистрибуцию, условия расчетов, вопросы финансирования и многое другое.

В числе участников были крупнейшие российские и китайские логистические компании, производители автомобилей и составляющих, более 600 предпринимателей и владельцев компаний.

Событие прошло в формате делового нетворкинга, с выступлениями представителей индустрии — компаний «Автостат», «Рольф», «МБ РУС», SINOSURE, «РЖД Логистика», China Grand Auto, Xiamen C&D и приглашенных экспертов. Ключевые спикеры обсудили новые решения для рынка.

«Альфа-Банк всегда занимал лидирующие позиции по ВЭД, а развитие бизнеса с Китаем для нас — стратегически важное направление. Мы стремимся стать одним из основных банков для автодилеров России, работающих с Китаем. Для этого у нас есть все возможности: опыт, продукты, процессы, инфраструктура, а теперь у авторынка есть и площадка для профессионального нетворкинга, которая дала старт новым бизнес-проектам. Рады, что Alfa Auto Forum стал масштабной площадкой для подобного диалога, где крупнейшие партнеры получили возможность познакомиться, поделиться опытом, определить вектор будущих совместных проектов и найти для себя новые точки роста. Это только начало», — прокомментировал Владимир Воейков, директор крупного и среднего бизнеса Альфа-Банка.