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Альфа-Банк запустил программу «Переезд» – с ней можно переехать в новую квартиру до продажи старой

Альфа-Банк предложил новую ипотечную программу – «Переезд». Она позволит купить и переехать в новую квартиру, если нет денег на первоначальный взнос, но есть квартира на продажу.

Клиенту достаточно оформить заявку на переезд на сайте банка, а банк переведет деньги на покупку жилья и откроет ипотеку. Выплатить первоначальный взнос можно после продажи старой квартиры, а остальные деньги – потратить на что угодно

Для оформления не нужно приходить в офис – достаточно заполнить заявку на сайте: все документы привезут к клиенту домой.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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