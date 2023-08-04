Братскую фирму заподозрили в организации опасной свалки: ущерб оценили в 220 млн рублей

Компанию из города Братска Иркутской области – ООО «Региональный северный оператор» – заподозрили в преступлении, которое заключается в складировании опасных отходов, рассказали в пресс-службе СУ СКР по региону.

Известно, что в 2011 году комитет по управлению муниципальным имуществом администрации населенного пункта сдал указанной фирме в аренду землю для захоронения твердых бытовых отходов. При этом организация вне предоставленной территории устроила свалку опасного мусора.

«Сотрудниками Росприроднадзора проведены испытания отобранных проб почвы. Из заключения следует, что концентрация загрязняющих веществ превышена. Размер вреда причиненного почвам установлен на сумму более 220 млн рублей», – пояснили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов», санкции которой предусматривают до 5 лет лишения свободы, ведется расследование.