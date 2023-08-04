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Дом ветеранов в Иркутске разрисовали граффити: как он теперь выглядит

Рисунки появились на Доме ветеранов в Иркутске – его украсили изображения с детьми, занятыми играми. Как выглядит обновленный объект, показал мэр Руслан Болотов.

«Сейчас в Доме ветеранов живут 99 человек: самому младшему – 63 года, а самому старшему – 98 лет. В прошлом году отремонтировали 11 квартир», – поделился градоначальник.

Он также добавил, что развитие пространства продолжится: в прошлом году тут установили спортивную площадку с тренажерами и скамейки, в следующем планируется сделать сцену для мероприятий.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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