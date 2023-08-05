Мошенники убедили иркутянку взять 2 млн рублей в кредит и вложить в мифические инвестиции

Аферисты убедили пенсионерку из Иркутска в работоспособности схемы, связанной с инвестициями: доверившись собеседникам, женщина потеряла крупную сумму, рассказали в региональной полиции.

Накануне с потерпевшей связалась неизвестная и представилась специалистом крупной инвестиционной компании: злоумышленница рассказала о легком и быстром заработке путем вложения денег в выгодные финансовые продукты.

Поверив собеседнице, 65-летняя сотрудница охранного предприятия оформила кредит на общую сумму свыше 2 млн рублей и перечислила ее на продиктованные счета, после чего аферистка перестала выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело, мошенницу ищут.