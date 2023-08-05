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Две турфирмы развели клиентов на деньги: жертв аферистов ищут в Иркутске

Полиция Иркутска сообщила о недобросовестных туристических организациях «Ваш Компас» и «Паутина», которые обманули людей на деньги: в настоящее время ведутся поиски пострадавших, рассказали в пресс-службе ведомства.

В частности, известно, что представители агентства «Ваш Компас» в этом году размещали в интернете объявления о продаже туров, собирали с клиентов деньги, но путевки им не предоставляли и средства не возмещали. В аналогичных махинациях подозреваются работники компании «Паутина», работавшей в офисе на улице 5-й Армии, 18 в областном центре.

Пострадавших от деятельности указанных компаний для защиты их законных прав и интересов просят обращаться в территориальные отделы Межмуниципального управления МВД России «Иркутское». Телефон полиции – 02 (102 с мобильного).

Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество», ведется их расследование.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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