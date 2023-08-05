В Иркутске задержали человека, который мог заказать убийство бизнесмена

Предполагаемого заказчика убийства предпринимателя в Иркутске поймали – в настоящее время 63-летний мужчина задержан, рассказали в СУ СКР по региону.

По версии следствия, указанное лицо, которое являлось криминальным авторитетом, обратилось к другим людям с просьбой организовать убийство руководителя ООО «Трансстройавтоматика» за деньги еще в 2003 году. Те в свою очередь нашли исполнителей, которые получили всю необходимую информацию о личности потерпевшего, на протяжении двух месяцев готовились к преступлению, распределив между собой роли. 13 ноября 2003 года в Свердловском районе Иркутска преступление было совершено – бизнесмена застрелили из обреза.

Подозреваемые с места преступления скрылись, однако позже их задержали, после чего отправили в колонию на длительные сроки. Заказчика же не удалось найти – его объявили в розыск.

Спустя годы, фигуранта дела обнаружили в Новосибирске, он заключен под стражу – мужчину ждет суд.