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В Иркутске задержали человека, который мог заказать убийство бизнесмена

Предполагаемого заказчика убийства предпринимателя в Иркутске поймали – в настоящее время 63-летний мужчина задержан, рассказали в СУ СКР по региону.

По версии следствия, указанное лицо, которое являлось криминальным авторитетом, обратилось к другим людям с просьбой организовать убийство руководителя  ООО «Трансстройавтоматика» за деньги еще в 2003 году. Те в свою очередь нашли исполнителей, которые получили всю необходимую информацию о личности потерпевшего, на протяжении двух месяцев готовились к преступлению, распределив между собой роли. 13 ноября 2003 года в Свердловском районе Иркутска преступление было совершено – бизнесмена застрелили из обреза.

Подозреваемые с места преступления скрылись, однако позже их задержали, после чего отправили в колонию на длительные сроки. Заказчика же не удалось найти – его объявили в розыск.

Спустя годы, фигуранта дела обнаружили в Новосибирске, он заключен под стражу – мужчину ждет суд.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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