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Дома почти на 20 улицах в центре Иркутска остались без света

Отключение света произошло сегодня в 11:21 по местному времени в Октябрьском районе Иркутска, рассказали в пресс-службе ИЭСК.

«Под отключение попала часть домов на улицах 30-й Дивизии, 4-й Советской, 6-й Советской, Атласова, Байкальской, Волжской, Депутатской, Зверева, Красноказачьей, Луговой, Лыткина, Пискунова, Осетровского, Станиславского, Трудовой, Булавина, Омулевского, Цимлянской», – говорится в сообщении.

Бригадами Южных электрических сетей ведутся работы по определению и устранению причины отключения. Ориентировочное время восстановления электроснабжения – 15:00.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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