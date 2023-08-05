В Иркутске восстанавливают 100-летнее здание кинотеатра «Марат»: как оно изменится

Здание бывшего кинотеатра «Марат», которое было построено на Рабочего Штаба в 30-е годы прошлого столетия, по поручению президента в Иркутске восстанавливают. Как изменится объект, рассказал глава Приангарья Игорь Кобзев.

Здесь появится культурно-досуговый центр, в котором разместят зал для проведения массовых мероприятий, выставок, библиотеку с открытыми фондами и сектором электронной информации, помещения для занятий рукоделием, музыкой, танцами, кабинеты для работы ветеранских и общественных организаций.

«Средства на реконструкцию заложили по государственной программе «Развитие культуры» на 2019 – 2024 годы. Общая сумма за два года составила 238,7 млн рублей, при этом более 155 млн – средства областного бюджета», – рассказал губернатор.

Напомним, здание бывшего кинотеатра «Марат» последние 20 лет пустовало. В 2014 году городская администрация выкупила его из частных рук.