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Четыре предприятия получили право использовать товарный знак «Продукты Приангарья»

Несколько компаний из Иркутской области получили товарный знак «Продукты Приангарья», который является символом качества местных товаропроизводителей, рассказали в региональном правительстве.

Решением межведомственной комиссии одобрены заявки от:

  • ИП «Марчук» на мясные полуфабрикаты, кондитерские и хлебобулочные изделия;
  • ООО «Центр организации торговли» на хлебобулочные и кондитерские изделия;
  • ООО «Иркутская клубника» на свежую клубнику-землянику;
  • ООО «Сибирская ферма» на свежую клубнику-землянику.

Использование товарного знака дает возможность местным производителям выделить свой продукт на полках магазинов. В настоящее время в Иркутской области 43 предприятия пищевой, перерабатывающей продукции используют бренд «Продукты Приангарья».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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