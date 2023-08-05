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Большинство иркутян отрицательно оценивают кредиты на образование

Отношение к займам на обучение у большинства иркутян негативное – к такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску работы SuperJob. Результаты исследования есть у SIA.RU.

«К кредитам на образование позитивно относятся 13% иркутян, еще 35% отзываются о них нейтрально», – говорится в сообщении.

Что касается других займов, то у автокредитов 16% положительных оценок и 42% нейтральных. У кредитов на покупку новинок цифровой индустрии – 12 и 30% соответственно. К кредитам на отпуск положительно относится только каждый двадцатый, нейтрально – 25%.

Мужчины чаще оценивают кредиты отрицательно, особенно это касается займов на отпуск – 63% против 52% среди женщин, на покупку авто – 42 и 32% соответственно.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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