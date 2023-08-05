Фестиваль «Звезды на Байкале» состоится в Иркутске в сентябре

Международный фестиваль «Звезды на Байкале» Дениса Мацуева состоится в Иркутске с 5 по 14 сентября: концерты будут проходить на двух площадках – в Иркутском областном музыкальном театре им. Н. М. Загурского и в Иркутской областной филармонии, рассказали в региональном правительстве.

В этом году в мероприятии поучаствуют пять оркестров – Государственный академический симфонический оркестр Республики Татарстан, Российский национальный молодежный симфонический оркестр, Государственный симфонический оркестр «Новая Россия», Страдивари-ансамбль Мариинского театра и Губернаторский симфонический оркестр Иркутской областной.

Иркутские любители классической музыки смогут познакомиться с творчеством победителей и лауреатов Международного конкурса П. И. Чайковского, который проходил в Москве и Санкт-Петербурге летом 2023 года. Также приедут лауреаты и победители Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижеров имени С.В. Рахманинова 2022 года и лауреаты и чемпионы Международного юношеского конкурса пианистов имени С.В. Рахманинова 2023 года.

Кроме того, уроженец города Денис Мацуев 8 сентября исполнит для земляков новую сольную программу с произведениями Шумана, Штрауса и Скрябина.