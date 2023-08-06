Мошенник убедил жительницу Приангарья установить приложение на телефон и похитили миллион

Жительница Казачинко-Ленского района Иркутской области стала жертвой мошенников – они убедили жертву поставить приложение на телефон и похитили миллион рублей, рассказали в региональной полиции.

Неизвестный позвонил 52-летней женщине накануне и представился сотрудником портала «Госуслуги». Он убедил собеседницу в утечке ее персональных данных, попросил установить на смартфон программу удаленного доступа, с помощью которой похитил деньги.

Кроме того, за последние дни еще несколько жителей территории стали жертвами аферистов. Один из них – 21-летний парень, которого убедили, что на его имя аферисты взяли кредит. Звонивший попросил для ликвидации займа взять встречный и перевести средства на продиктованные счета. В итоге потерпевший лишился почти 300 тысяч рублей.

Еще один 19-летний местный житель нашел в социальных сетях объявление о продаже сотового телефона по низкой цене. Продавец предложил ему воспользоваться услугой курьера, заранее перевести деньги, после получения которых пропал. Ущерб составил 27 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела, ведется расследование.