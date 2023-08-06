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Скейт-парк за 46 млн рублей построят в Ангарске: где и когда

Новый скейт-парк собираются строить в городе Ангарске Иркутской области – в настоящее время ведутся поиски подрядчика, которому готовы заплатить за работы свыше 46 млн рублей, следует из документации на портале «Госзакупки».

В рамках реализации проекта запланирована установка свыше 100 различных спортивных элементов из железа и бетона на территории Парка имени 10-летия Ангарска. Площадь обустраиваемой территории – 47 на 67 метров.

Компанию для строительства площадки выберут 16 августа: ей предстоит не только обустроить парк, но и поставить, а также осуществить монтаж всего оборудования: все работы нужно будет сделать до 30 августа 2024 года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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