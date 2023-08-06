Несостоявшийся в июне концерт Басты в Иркутске перенесли на осень

Стала известна новая дата концерта музыканта Василия Вакуленко, выступающего под псевдонимом Баста: ранее мероприятие должно было состояться 27 июня, однако за несколько суток до события его отменили.

Новой датой стало 19 октября 2023 года – именно в этот день артист выступит на сцене ледового дворца «Айсберг». Зрители услышат как новые песни, так и старые хиты, проверенные временем. Концерт будет длиться более двух часов. Начало – в 19:00.

В настоящее время осталось чуть более 80 сидячих мест, а также 90 билетов, позволяющих стоять на танцполе. Стоимость – от 1,5 до 6 тысяч рублей.