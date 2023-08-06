Почти половина работающих иркутян увлекаются компьютерными играми

Аналитики сервиса по поиску работы SuperJob провели исследование, и выяснили, что почти 40% работающих иркутян увлечены играми в компьютер. Результаты есть у SIA.RU.

В частности, каждый девятый, или 11%, играет ежедневно, каждый десятый – 10% – несколько раз в неделю, 5% – несколько раз в месяц и еще 12% – лишь несколько раз в год. Заядлых геймеров больше среди менеджеров по продажам, специалистов по работе с клиентами, квалифицированных рабочих, инженеров и водителей.

Что касается разновидностей, то чаще всего иркутяне играют в «стрелялки» и/или «бродилки» –46%, стратегии – 41% – и головоломки – 34%. Симуляторы интересны 25%, приключения и квесты – 22%, шашки, шахматы и нарды – каждому пятому, или – 20%. Карты и пасьянсы любят 16%, ролевые игры – 14%.

Мужчины выбирают такой вид досуга как компьютерные игры вдвое чаще женщин – 49% против 26%. У представителей сильного пола популярнее жанры экшн, стратегии и симуляторы, у женщин – головоломки, приключения и пасьянсы.