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Большинство россиян поддерживает идею пересадить чиновников на отечественные машины

Президент России Владимир Путин высказался за то, чтобы пересадить госслужащих на автомобили российского производства. О том, сколько жителей страны поддерживают эту идею, узнали аналитики сервиса по поиску работы SuperJob. Результаты есть у SIA.RU.

Идею о том, что чиновники должны пересесть с иномарок на российские авто поддержали 77% россиян. Чаще остальных за инициативу президента выступают респонденты старше 45 лет – таковых 83%. «Пусть развивают российский автопром», – отмечали респонденты. Против подобного предложения высказались лишь 11%.

В исследовании поучаствовали 1600 жителей 388 населенных пунктов страны старше 18 лет.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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