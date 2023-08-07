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Жители Приангарья смогут передать мусор на переработку

Акцию «Скажи мусору нет!» 7 августа проведет торговая сеть «Слата». В этот раз в раздельном сборе отходов будут участвовать более 20 муниципалитетов Приангарья. Мероприятие продлится до 25 августа 2023 года. Наиболее активным жителям начислят бонусы на ФрешКарту. Об этом рассказали в пресс-службе торговой сети.

Акция «Скажи мусору нет» – это волонтерская инициатива. Специалисты благотворительного фонда «Подари планете жизнь» выезжают в населенные пункты Приангарья, где принимают от жителей твердые бытовые отходы и разделяют их, после чего передают в перерабатывающие компании. Так мусор не попадает на полигоны, а превращается во вторсырье, которое можно использовать для изготовления новых вещей.

Акция проводится с 2018 года и за 5 лет было собрано 116 тонн вторсырья, в 2022 году – 35,3 тонн. За время проведения акции объем вторсырья, который приносят, увеличился в 6 раз. В ТОП-3 самых активных городов вошли Усть-Кут – 6,3 тонн, Усть-Илимск и Иркутск – 4,7 тонны, Вихоревка – 2 тонны.

«Волонтерам можно сдать макулатуру, пластик, стекло, жестяные и алюминиевые банки, батарейки, зубные щетки, пластиковые карты и трубочки и другие твердые отходы. Помимо этого, вас ждут лекции, просмотры фильмов, конкурсы, эко-борье и другие интерактивы. Акцию мы проводим шестой год подряд. Ее главная задача – рассказать Иркутской области о возможностях раздельного сбора мусора, и о концепции «ноль отходов», – поделилась руководитель благотворительного фонда Наталья Еремеева.

В этом году акция пройдет в том числе и на севере региона – в Братске, Усть-Илимске, Усть-Куте, Железногорске-Илимском. Также предусмотрена программа поощрения для самых осознанных и вовлеченных.

Подробнее об акции, графике сбора по городам и системе начисления бонусов можно узнать на сайте фонда Подари планете жизнь

График акции в 2023 году:

  • 7 августа – Саянск
  • 8, 9, 10 августа - Ольхонский район (Онгурен, Кочерикова, Сарма, Курма, Зама)
  • 11 августа – Ангарский городской округ (п. Мегет, Ангарск)
  • 14 августа – Тулун
  • 15 августа – Братск, Братский район (Вихоревка, Турма)
  • 16 августа – Усть-Илимск
  • 17 августа – Железногорск-Илимский
  • 18 августа – Усть-Кут
  • 21 августа – Аларский район (п. Кутулик, с. Зоны, с. Табарсук)
  • 22-25 августа – Иркутск

Система бонусов на ФрешКарту сети супермаркетов «Слата»:

  • 2 кг пластика — 70 бонусов
  • 10 кг макулатуры — 100 бонусов
  • 10 кг жестяных и алюминиевых банок — 100 бонусов
  • 15 кг стекла — 100 бонусов


/ Сибирское Информационное Агентство /
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