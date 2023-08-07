Жители Приангарья смогут передать мусор на переработку

Акцию «Скажи мусору нет!» 7 августа проведет торговая сеть «Слата». В этот раз в раздельном сборе отходов будут участвовать более 20 муниципалитетов Приангарья. Мероприятие продлится до 25 августа 2023 года. Наиболее активным жителям начислят бонусы на ФрешКарту. Об этом рассказали в пресс-службе торговой сети.

Акция «Скажи мусору нет» – это волонтерская инициатива. Специалисты благотворительного фонда «Подари планете жизнь» выезжают в населенные пункты Приангарья, где принимают от жителей твердые бытовые отходы и разделяют их, после чего передают в перерабатывающие компании. Так мусор не попадает на полигоны, а превращается во вторсырье, которое можно использовать для изготовления новых вещей.

Акция проводится с 2018 года и за 5 лет было собрано 116 тонн вторсырья, в 2022 году – 35,3 тонн. За время проведения акции объем вторсырья, который приносят, увеличился в 6 раз. В ТОП-3 самых активных городов вошли Усть-Кут – 6,3 тонн, Усть-Илимск и Иркутск – 4,7 тонны, Вихоревка – 2 тонны.

«Волонтерам можно сдать макулатуру, пластик, стекло, жестяные и алюминиевые банки, батарейки, зубные щетки, пластиковые карты и трубочки и другие твердые отходы. Помимо этого, вас ждут лекции, просмотры фильмов, конкурсы, эко-борье и другие интерактивы. Акцию мы проводим шестой год подряд. Ее главная задача – рассказать Иркутской области о возможностях раздельного сбора мусора, и о концепции «ноль отходов», – поделилась руководитель благотворительного фонда Наталья Еремеева.

В этом году акция пройдет в том числе и на севере региона – в Братске, Усть-Илимске, Усть-Куте, Железногорске-Илимском. Также предусмотрена программа поощрения для самых осознанных и вовлеченных.

Подробнее об акции, графике сбора по городам и системе начисления бонусов можно узнать на сайте фонда Подари планете жизнь.

График акции в 2023 году:

7 августа – Саянск

8, 9, 10 августа - Ольхонский район (Онгурен, Кочерикова, Сарма, Курма, Зама)

11 августа – Ангарский городской округ (п. Мегет, Ангарск)

14 августа – Тулун

15 августа – Братск, Братский район (Вихоревка, Турма)

16 августа – Усть-Илимск

17 августа – Железногорск-Илимский

18 августа – Усть-Кут

21 августа – Аларский район (п. Кутулик, с. Зоны, с. Табарсук)

22-25 августа – Иркутск

Система бонусов на ФрешКарту сети супермаркетов «Слата»: