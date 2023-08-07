Названа улица Москвы, где продается более 200 квартир с ценой метра более миллиона рублей

Эксперты Skolkovo Realty, брокерской компании на рынке элитной недвижимости Москвы, представили аналитический обзор вторичного рынка столицы.

В июле 2023 года количество квартир с ценой за 1 квадратный метр свыше 1 млн рублей составило 2260 объектов, что на 10,89% или на 222 объекта больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Самым дорогим местом столицы по числу квартир с квадратным метром дороже 1 млн рублей стала улица Усачёва. Здесь представлено 216 лотов, что составляет 9,56% от общего числа подобных объектов. На втором месте по количеству предложений – улица Ефремова с 114 квартирами.

Максимальный рост числа квартир в продаже, где цена за 1 кв. м. превышает отметку в 1 млн рублей, отмечен на улице Мосфильмовская. За год число таких предложений увеличилось на 54 единицы и сейчас составляет 80 квартир. Также стоит отметить Казарменный переулок, где за год число предложений увеличилось на 38 и достигло 53 квартир.