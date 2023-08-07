Доллар по 75? Эксперты БКС – о том, когда и почему это произойдёт

«Сейчас такой прогноз звучит как минимум странно, но у него есть фундаментальная основа: доллар способен откатиться на 20% вниз против рубля» , – пишут эксперты БКС Мир инвестиций в своём обзоре и приводят пять причин.

1. Платежный дисбаланс

– Кто и почему сейчас скупает валюту на рынке, не так важно. Гораздо важнее, что у этого тренда есть разумный предел. По данным ЦБ, во втором квартале счет текущих операций сократился с прошлогодних $76,7 млрд до $5,4 млрд (на 93%). Ниже нуля он держаться не может: в таком случае импорт автоматически остановится, а переводы перестанут уходить за границу. Бывало, что счет доходил до $1 млрд и даже минус $3, но уже через квартал отскакивал обратно. При текущих темпах сжатия отметка $0 будет пройдена за 1-2 месяца третьего квартала (за июль-август). Затем неизбежно случится рост счета, – подчеркивают аналитики БКС.

2. Торговля стабильна

– Основной вклад в баланс уходящей и приходящей в страну валюты дает внешняя торговля (торговый баланс на графике выше). И он фактически уже пришел в равновесие: $24,1 млрд за II квартал это близко к норме последних 7 лет. Если взглянуть на график торгового баланса и курса доллара, то можно увидеть, что они обратно коррелируют, но временным лагом, что логично, ведь валютный рынок реагирует мгновенно, а данные по торговле приходят с задержкой. На месячном графике торговый баланс нащупал дно еще в феврале и апреле ($7 млрд), сейчас он около $10 млрд. При таком соотношении экспорта и импорта Россия ранее имела равновесный курс 74–76 (в 2021 г. и в 2016 г.), – указывают эксперты.

3. Нефть почти 7000 рублей

Российская смесь, которая с мае-июне торговалась ниже санкционного потолка, сейчас закрепилась выше отметки $70. В рублях по текущему курсу каждый проданный баррель приносит более 6800 рублей (весной был ниже 5000).

– Даже учитывая, что объемы поставок сократились, для федерального бюджета входящий поток более чем позитивен, ведь привычная для него цена это 5000-6000 (она растет по мере роста инфляции рубля). В сумме текущий рост нефти в долларах, а также рост доллара в рублях добавляют причин для разворота тренда. Чтобы рынок пришел в привычное для себя равновесие, либо нефть, либо доллар должны упасть на 15–20%.

4. Феноменальное падение

Рубль исторически сильнее большинства валют развивающихся стран (кроме юаня). При этом динамика против доллара у него повторяет глобальные тренды, отраженные в валютах-аналогах: реале, песо, рэнде, рупии.

– В этом году российская валюта сильно отклонилась от привычной траектории, теряя больше, чем даже валюты ЮАР и Латинской Америки. Это противоречит фундаментальным основам рынка: у этих стран инфляция кратно выше. Если брать последние 1,5 года (до начала февральских событий), то сейчас накопленное отставание рубля от валют-аналогов составляет от 10% до 45%, или более 20% в среднем. Это и есть потенциал для укрепления валюты.

5. Аномалия стран-соседей

Если пример с далекими странами кажется не убедительным, то стоит внимательно взглянуть на динамику валют самых близких стран, зависимых от торговли с Россией, прежде всего на Казахстан и Белоруссию.

– Казахстанская экономика структурно близка российской, но инфляция в среднем выше (около 12% против 7%), а валюта слабее. Белоруссия фактически является экономикой-сателлитом, местный рубль зависим от реэкспорта из России. И тем не менее за 1,5 последних года тенге и белорусский рубль не изменились против доллара (а рубль РФ потерял 30%). На графиках за 5 и 10 лет рубль РФ тоже выглядит слабее. Даже с доковидных уровней отставание превышает 20%.

По мнению экспертов БКС, докупаться валютой сейчас крайне рискованно, валютные качели взлетели слишком высоко и готовы лететь обратно.

– Разворот в пользу рубля может занять всего несколько дней. ериод укрепления рубля должен занять следующие несколько месяцев; после 14 месяцев его падения можно рассчитывать на полгода восстановления (до января-февраля).Масштаб коррекции всех валют (не только доллара к рублю) должен составить порядка 20%, – резюмируют эксперты.