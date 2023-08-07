40% иркутян увлекаются компьютерными играми

В компьютерные игры играют 4 из 10 иркутян. В числе самых популярных жанров − экшн, стратегии и головоломки. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.

В той или иной мере компьютерными играми увлекаются 38% иркутян: каждый девятый (11%) играет ежедневно, каждый десятый (10%) − несколько раз в неделю, 5% − несколько раз в месяц и еще 12% − лишь несколько раз в год. Заядлых геймеров больше среди менеджеров по продажам, специалистов по работе с клиентами, квалифицированных рабочих, инженеров и водителей.

Какие именно игры предпочитают горожане? Чаще всего − «стрелялки или «бродилки» (46%), стратегии (41%) и головоломки (34%). Симуляторы интересны 25%, приключения и квесты − 22%, шашки, шахматы и нарды − каждому пятому (20%). Карты и пасьянсы любят 16%, ролевые игры − 14%.

Каждый пятый краснодарец видит в компьютерных играх интересный вид досуга, еще 21% − способ ухода от реальности. 4 из 10 опрошенных оценивают это хобби скорее негативно: 36% считают его бесполезной тратой времени, а 4% − опасным увлечением, которое может привести к психическому расстройству.

О том, что в компьютерных играх есть польза, говорят 45% опрошенных, причем 13% в этом абсолютно уверены, а каждый третий (31%) скорее разделяет такую позицию. В числе плюсов такого времяпрепровождения чаще всего называют возможность отвлечься, развитие внимания и снятие стресса. Им возражают 53%, при этом 18% однозначно убеждены в отсутствии какой-либо пользы в компьютерных играх, еще 35% скорее склонны так думать. Рассуждая о минусах цифрового досуга, респонденты обычно упоминают о риске развития психических расстройств, формировании у геймеров ложных представлений о мире и пустой трате времени.

Мужчины выбирают такой вид досуга как компьютерные игры вдвое чаще женщин (49% против 26%). У представителей сильного пола популярнее жанры экшн, стратегии и симуляторы, у женщин − головоломки, приключения и пасьянсы. Видеть в компьютерных играх способ отдыха больше склонны мужчины, «убийцами времени» и побегом от реальности их чаще называют женщины.

Мнение, что всевозможные «стрелялки» и «стратегии» не несут никакой пользы, чаще всего разделяют те, кто совсем не играет (36%). Уверенных, что компьютерные игры − это интересный вид досуга, больше всего среди играющих несколько раз в месяц (64%), а не среди заядлых геймеров (45%).