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Разворот? Российский рынок акций резко снизился на больших оборотах

Российский рынок, обновив в пятницу полуторалетние вершины, к вечеру резко снизился – индекс МосБиржи закрылся недалеко от минимума недели с серьезными потерями. Объем торгов был максимальным с февраля 2022 г.

Индекс МосБиржи не сумел преодолеть очередной «круглый» уровень — 3200 п., не дойдя до него всего 5 с небольшим пунктов.

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– Фондовый индикатор растерял более половины достижений недели. Тем не менее пока данная просадка не выходит за рамки даже скромной коррекции волны роста, стартовавшей в феврале этого года, – подчеркивают эксперты БКС.

По мнению аналитиков, столь мощная просадка произошла без видимых новостных причин. Скорее всего, она имеет по большей части технический характер из-за сильной перекупленности всего рынка и отдельных акций, в том числе голубых фишек. Свою роль мог сыграть и фактор пятницы, сохраняющий повышенную актуальность из-за большой геополитической неопределенности.

Объем торгов (198,6 млрд руб.) вырос более чем в полтора раза, достигнув максимальных с февраля 2022 г. уровней.

– Столь резкий всплеск торговой активности, и без того находившейся на высоких уровнях, является негативным сигналом, учитывая разворотный характер внутридневной динамики нашего рынка. Увеличилась вероятность развития более глубокой коррекции, – резюмируют эксперты.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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