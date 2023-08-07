Интерес девелоперов к «непопулярным регионам» вырос на 20%

Это 10 млн квадратных метров. Об этом «Известиям» сообщили 2 августа аналитики госкомпании ДОМ.РФ.

В результате их доля в общем портфеле строящегося жилья выросла с 36 до 41%, отметили эксперты.

«Наибольший прирост объема строящегося жилья за пределами списка топ-10 зафиксирован в Приморском крае (+1 млн кв. м). Основным драйвером регионального рынка стал механизм «Дальневосточной ипотеки», – рассказали аналитики.

Также существенно нарастили объемы строительства Воронежская (+0,6 млн кв. м), Волгоградская (+0,5 млн кв. м) и Самарская области (+0,5 млн кв. м), Удмуртская республика (+0,5 млн кв. м), добавили в госкомпании.

При этом, по данным аналитиков, доля десятки лидеров-регионов в общем объеме строящегося жилья за 2,5 года снизилась с 64 до 59%.