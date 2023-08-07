Объем налички у россиян вырос до 25-летнего максимума

Основные причины: стрессовый фактор на фоне негативных событий, обеспечение живыми деньгами регионов и сезон отпусков, пишут «Известия» со ссылкой на статистику регулятора.

На 1 июля объем наличных в обращении с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций почти достиг 17,8 трлн рублей. За июнь показатель увеличился на 459 млрд, это стало рекордным ростом за последние 25 лет по сравнению с аналогичными месяцами предыдущих годов, следует из статистики ЦБ.

Обычно в этот период объем живых денег почти не менялся или повышался лишь немного. Исключением стал пандемийный 2020-й, когда он увеличился на 415 млрд.

Рост объема наличных в обращении в июне 2023-го действительно был выше сезонных значений, характерных для этого периода, подтвердили «Известиям» в пресс-службе регулятора. Причем подобные отклонения наблюдались на протяжении всего этого года.