ГОСТ для игрушек создадут в России

Так, в документе говорится, что игрушка – это изделие или материал, которые предназначены для детей в возрасте до 14 лет, пишут «Известия» со ссылкой на проект.

Более того, документ предусмотрел 48 типов такой продукции с определениями. Среди них, например, игровой набор, игрушка магнитная, летающая, мячик, игрушка с пистонами и многое другое.

Также эксперты разработали несколько классификаций для этих товаров. Например, игрушки можно подразделить по возрастной группе: младенчество, раннее детство, дошкольное, младшее школьное и подростковое, то есть до одного года и до 14 лет.

Кроме того, продукцию делят по таким группам, как вид деятельности (физическая, интеллектуальная и так далее), воспитательное назначение (развитие движений и восприятий, силы, ловкости и так далее), по виду применяемого сырья (пластмассовые, металлические, деревянные, резиновые и так далее) – всего более 20 категорий.