Сбер повысил ставки по вкладам для премиальных зарплатных клиентов

С 4 августа банк запустил новые депозиты для премиальных клиентов сегментов СберПремьер, СберПервый и Sber Private Banking, которые получают зарплату на карту или счёт в Сбере.

Выгодные вклады «Лучший % Премьер Зарплатный», «Лучший % Лидер Зарплатный», «СберВклад Лидер Зарплатный», «СберВклад Премьер Зарплатный», «Управляй Премьер Зарплатный» и «Управляй Лидер Зарплатный» могут стать отличным решением для любой потребности клиента. На сроках год и меньше ставки по этим вкладам повышены.

Единственное условие — по состоянию на 27 июля и позже на счёт или карту вкладчика в Сбере за последние 90 дней должна хотя бы один раз поступить зарплата. Максимальную ставку — 10% годовых — можно получить, если разместить деньги на три года во вклады «Лучший % Премьер Зарплатный», «Лучший % Лидер Зарплатный». Размер ставки зависит от суммы вклада, текущего остатка, срока и истории сбережений клиента в банке.

Минимальная сумма вклада для депозитов «Лучший % Премьер Зарплатный», «Лучший % Лидер Зарплатный», «СберВклад Лидер Зарплатный», «СберВклад Премьер Зарплатный» — 100 тыс. рублей. Для вкладов «Управляй Премьер Зарплатный» и «Управляй Лидер Зарплатный» неснижаемый остаток — 30 тыс. рублей.