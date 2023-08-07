МИР сказал – «Поехали!»: Mir Supreme и Яндекс.Go дарят клиентам Дальневосточного банка выгодный кешбэк

Клиенты Дальневосточного банка-обладатели премиальных карт Mir Supreme получают 10% кешбэк при оплате поездок в премиальных классах Ultima от Яндекс.Go. Акция действует с 8 апреля 2023 по 31 декабря 2023. Для того, чтобы принять участие в акции, зарегистрируйте карту Mir Supreme на сайте или в мобильном приложении «Привет, Мир!» перед оплатой. Оплачивайте поездки в премиальных классах Ultima в приложении зарегистрированной картой Mir Supreme и получайте кешбэк 10%. Максимальная сумма кешбэка — 500 рублей за поездку.

– Кешбэк предоставляется на поездки в любом из тарифов «Business», «Business Lite», «Premier», «Élite», «Cruise» только на территории Российской Федерации.

– Кешбэк начисляется при оплате картой Mir Supreme. Для оплаты в приложении Яндекс Go выбирайте способ оплаты «Банковская карта», указав её номер.

– Кешбэк будет начислен на вашу карту Mir Supreme не ранее 3 рабочих дней с момента покупки. В среднем кешбэк начисляется в течение 5-7 рабочих дней. Подробнее о сроках здесь.

Напоминаем, что обслуживание премиальных карт Mir Supreme в Дальневосточном банке осуществляется бесплатно. Кроме того, с картой Mir Supreme вам доступен кешбэк до 30% за покупки у партнёров программы лояльности «Мир», например: 5 % — за оплату в ресторанах от платежной системы «Мир» и до 3 % — за прочие покупки. В список бонусов включён бесплатный проход в бизнес-залы в рамках программ Mir Pass и Persona.aero. Также по карте Mir Supreme можно получить 20% скидку на аренду сейфовых ячеек в Дальневосточном банке.