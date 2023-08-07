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Клиенты Примсоцбанка могут получить кэшбэк за оплату мобильной связи

С 1 по 31 августа в банке стартует акция «Будь на связи с Примсоцбанком».

В ней могут принять участие все клиенты банка, которые активировали вход в интернет-банк в мобильном приложении в период с 1 по 31 августа. Для того, чтобы получить кэшбэк, клиенту необходимо:

  • установить мобильное приложение Примсоцлайн;

  • выполнить вход (ввести логин и пароль);

  • оплатить услуги мобильной связи в размере не менее 1000 руб. в период с 1 по 31 августа.

Размер кэшбэка составит 200 рублей. Начисление произойдёт до 15.09.2023 г.

Напоминаем, что мобильное приложение «Примсоцлайн» предоставляется бесплатно и имеет ряд преимуществ по сравнению с web-версией интернет-банка: проще в использовании, есть возможность настройки push-уведомлений, оплаты услуг по QR-коду.

Скачать «Примсоцлайн» можно ЗДЕСЬ

Узнать об актуальных акциях Примсоцбанка вы можете в офисах банка, на нашем сайте или по телефону единой справочной службы: 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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